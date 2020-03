Il Covid-19 ha colpito anche Gaeta. Il primo caso è stato confermato dal sindaco Cosmo Mitrano che ha invitato la cittadinanza a non allarmarsi, dichiarando che la circostanza deve far prendere consapevolezza dei provvedimenti adottati per limitare il contagio del virus.

“Finora Gaeta non rientrava nella casistica – ha detto Mitrano – ed ora anche noi abbiamo un contagio, ma questo non deve stupirci perché si sapeva del trend negativo. Cerchiamo quindi di rispettare le regole perché in questo momento sono indispensabili”.

Come da procedura, la persona risultata positiva è stata presa in carico dall’autorità sanitaria ed è scattato il protocollo, con la quarantena per i familiari del paziente e l’indagine epidemiologica che serve a ricostruire i contatti avuti per metterli in sicurezza.