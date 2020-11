Sono 161 i nuovi contagi registrati in provincia di Latina di persone positive al Covid 19.

Nel capoluogo pontino e ad Aprilia si è verificata l’ennesima impennata rispettivamnte con ben 51 e 43 nuovi positivi in sole 24 ore.

Gli altri sono distribuiti nei Comuni di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (12), di Fondi (11), di Gaeta (1), di Itri (1), di Lenola (2), di Minturno (2), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), Pontinia (5), di Ponza (1), di Priverno (3), di Sabaudia(2), di San Felice Circeo (1), di Sermoneta (3), di Sezze (6), di Sonnino (1), e di Terracina (12).

Sono stati registrati i decessi di 2 pazienti, domiciliati rispettivamente nel Comune di Pontinia e nel Comune di Roccagorga.

I casi sono arrivati quasi a 4000 da inizio pandemia con un indice di prevalenza pari a 69,07. Sono 936 i guariti e ben 58 i decessi. Salgono ancora i ricoverati considrato che su 2979 positivi attuali sono 2819 quelli trattati a domicilio.

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.