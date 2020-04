Il Coronavirus non cede il passo in provincia di Latina. La giornata di ieri, in cui si sono registrati solo 5 nuovi casi rispetto a quella precedente, è stata solo una minuscola parentesi.

Oggi, 8 aprile, infatti sono 14 i nuovi casi positivi registrati. Di questi 10 sono trattati a domicilio.

I casi sono distribuiti nei comuni di: Fondi (6), Latina (2),Gaeta (2), Minturno (2), Formia (1), Aprilia (1).

Non si sono, per fortuna, registrati nuovi decessi che comunque restano 17 mentre salgono a 392 i positivi.

I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono sette.

Complessivamente, sono 1.784 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 4.178 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda Asl

Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.

Il servizio farmaceutico ospedaliero della Asl, ha attivato un punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti.