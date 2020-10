Il Coronavirus continua a diffondersi tra i bambini e non solo all’interno delle scuole in provincia di Latina.

Un nuovo caso positivo è stato rilevato in queste ore, ed annunciato tramite un post su Facebook dal sindaco Federico carnevale, a Monte San Biagio.

“Il bambino sta bene e non è stato a contatto con altri bambini e per questo vi chiedo di non creare allarmismi e di mantenere un clima sereno e tranquillo. Si procederà con la mappatura dei contatti sperando di non averne ulteriori. Si tratta di una notizia che ho preferito anticipare personalmente – spiega Carnevale – ancor prima del comunicato ufficiale della Asl, il tutto per non creare confusione“.

Tutte le procedure sono state attivate come previsto dai protocolli in essere. Resta l’esigenza di rispettare in modo meticoloso tutte le procedure e le misure per contenere e contrastare la diffusione del virus.

“La verità – conclude – è che dobbiamo imparare a convivere, nostro malgrado, con questo maledetto virus e noi genitori dobbiamo essere prudenti e responsabili al massimo grado. Mi raccomando: distanza, mascherina, pulizia delle mani, e tanta, tanta responsabilità”.