Nessuna zona rossa, nessun lockdown per la provincia di Latina. Ma aumenta la stretta per contenere assembramenti e possibili nuovi focolai.

La decisione è stata assunta nel vertice organizzato in prefettura a Latina dopo il dato di ieri riportato nel bollettino della Asl di Latina dove sono stati evidenziati ben 73 nuovi positivi sul territorio pontino.

Un dato che ha creato timori e paura tra i cittadini e posto alle istituzioni l’esigenza di valutare nuove e più drastiche misure per ridurre il contagio.

In campo però ci sarà un’ordinanza con la quale, a Latina, la chiusura dei locali sarà anticipata alle 0.45 dal lunedì al giovedì e all’1.30 dal venerdì alla domenica.

“E’ stato analizzato l’andamento del contagio e oggi – ha spiegato il prefetto Falco – i dati non sono gli stessi di ieri. Potrebbe essersi trattato della cosiddetta bolla. Ma non possiamo di abbassare la guardia e quindi abbiamo messo a punto alcune misure condivise. Ciascun decisore per la parte di competenza. Per quanto riguarda la Asl, saranno aperti 4 drive-in nella provincia entro mercoledì. Non vogliamo tornare indietro, non possiamo permettercelo”.

La parola d’ordine era e resta responsabilità.

“In merito alle scuole gli assembramenti si verificano all’uscita mentre il sistema scuola regge bene all’interno anche sotto il profilo organizzativo. Questo significa – continua il prefetto – che molto devono fare le famiglie. Oggi la tolleranza non è consentita, i numeri non ce lo consentono. Nessun atteggiamento punitivo se non verso chi sfida la pandemia e verso chi non rispetta le misure sanitarie previste a tutela di tutti”.

Controlli ancora poù stringenti saranno effettuati sulla movida, sui locali, ma anche su cerimonie e feste con l’applicazione, come sottolineato dal prefetto Maurizio Falco, di multe anche molto salate a chi non rispetta gli obblighi dalla mascherina al distanziamento.

Per le scuole si va verso, dove possibile e dove i dirigenti scolastici sono d’accordo, la didattica a distanza al fine di evitare assembramenti non tanto a scuola ma nell’uso dei mezzi pubblici che oggi rappresentano un tallone d’achille del sistema.

Per il sindaco Damiano Coletta “il senso di responsabilità va combinato con il rispetto delle regole”.