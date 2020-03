Il congresso comunale del Partito democratico è stato rinviato.

La comunicazione ufficiale è arrivata a seguito della firma, da parte del Governo Conte, del decreto con cui, oltre a sospendere le lezioni in scuole ed Atenei sino al 15 marzo, si procede a mettere in campo una serie di iniziative a carattere preventivo e precauzionale per evitare la diffusione del nuovo Coronavirus.

“Condividiamo – spiegano i vertici del partito – i provvedimenti presi in queste settimane dal Governo che ben sta operando al fine di tutelare la salute dei cittadini e al contempo cercando di alleviare le difficoltà economiche e sociali che derivano da questa nuova situazione. Le nuove misure contenute nel decreto di ieri sera chiamano tutti a un gesto di responsabilità è di serietà. L’emergenza primaria del Paese è oggi quella di fermare la diffusione del Covid-19 e quindi il congresso comunale del partito di Latina è rinviato”.

Sarà quindi comunicata una nuova data per procedere all’elezione del segretario comunale.

“Rivolgiamo l’invito a tutti i cittadini alla calma e ad osservare le poche, semplici ma fondamentali misure preventive diffuse dal governo al fine di limitare al massimo il contagio. Questa battaglia si vincerà, ma possiamo farlo più velocemente e con meno rischi per le persone fragili, se ognuno di noi fa la sua parte”.