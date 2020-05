L’annuncio è stato effettuato dal sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, sul suo profilo Facebook.

Un uomo di 77 anni di Priverno, positivo al Covid 19, è morto. L’uomo, considerato il paziente del focolaio del centro dialisi di Priverno era ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

“Oggi è una giornata tristissima. Abbiamo sperato che non succedesse, ma Giovanni non ce l’ha fatta. Questa notte è salito al cielo a causa di una ingiusta tragedia che ha colpito lui, la sua famiglia e l’intera comunità. Giovanni era una persona buona e giusta, un padre e un marito amorevole, un cittadino esemplare. Vivrà per sempre nei nostri cuori. Abbracciamo forte la sua famiglia, condividendo il grande dolore che sta vivendo”.