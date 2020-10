Un’immagine a cui non si voleva assistere. Una situazione che richiama con cruda realtùà a quanto accadeva solo qualche mese fa davanti a tutti gli ospedali d’Italia, sulle strade dove ambulanze a sirene spiegate viaggiavano nel buio avvolte dal silenzio e circondate dal vuoto. casi non si registravano nonostante si stesse entrando nel pieno della pandemia.

Questi, invece, sono i numeri su cui la provincia di Latina sta viaggiado ormai da settimane senza che si veda alcuna remissione della curva dei contagi.

E ieri nel parcheggio dell‘ospedale Santa Maria Goretti di Latina c’erano le ambulanze in fila e su quelle ambulanze pazienti, malati di Covid 19.

Gli spazi si stanno riorganizzando, i reparti riattrezzando, come accade nel resto del Lazio e in Italia, ma i contagi e l’esigenza di ricovero da parte dei pazienti corre più veloce.

Quello che si sta verificando, purtroppo, è quanto per mesi il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, il personale medico, hanno sperato che non accadesse chiedendo ai cittadini di non abbassare la guardia perchè ci si trova di fronte ad un virus infido, insidioso, con una capacità di replicarsi altissima.

Vedendo quelle immagini è chiaro che più di qualcuno non ha ascoltato e al danno si aggiunge la beffa di una sanità di nuovo sotto pressione a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus e persone con patologie che rischiano di non riuscire ad essere curate nein tempi adeguati.

I cluster intanto continuano ad essere riferiti a contagi familiari, tra amici o, come nel caso di Cisterna, ad una palestra, a Terracina ad una cena elettorale, nel resto del territorio a feste e cene tra amici o parenti.

Le vittime salgono, in tre giorni sono due i decessi registrati sul territorio.

Il Goretti, dove medici, infermieri e personale a tutti i livelli e ruoli continua a lavorare senza tregua, sta tornando ospedale Covid.

Ma se la situazione non migliora, se noni contagi e le persone che si aggravano non diminuiscono non i mesi, ma le settimane che stanno arrivando non promettono nulla di buono.