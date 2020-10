Il Coronavirus non arretra in provincia di Latina. I dati anticipati dal direttore generale, Giorgio Casati, e che saranno ufficializzati nel bollettino di Asl di Latina evidenziano altri 27 nuovi positivi.

Si tratta di persone ancora una volta concentrate nei Comuni dell’area nord del territorio, nel triangolo “rosso” formato da Aprilia, Cisterna e Latina.

Sono ben 10 quelli riscontrati nel capoluogo pontino, 5 ad Aprilia, 2 a Sezze e 3 a Sabaudia. Molti i casi di rientro ancora, tra cui un link con la Tunisia, dalla Spagna, ma la maggior parte purtroppo sembrano essere collegati alla partecipazione e feste, cerimonie ed incontri anche in famiglia dove le misure di sicurezza e contenimento non vengono seguite correttamente.

“La situazione del sud con il caso dell’impresa ittica non è risolto perchè i casi hanno un trascinamento nel tempo con un margine di infezione che si muove sulle due settimane. I dati del drive in di Formia sono confortanti, nelle ultime due sedute non sono emerse nuove positività. Situazione analoga a Roccagorga. Aprilia e Cisterna sono le aree più attenzionate nel rapporto tra positivi ed abitanti. Oggi – spiega Casati – la differenza fondamentale con quello che sta succedendo è che non c’è un caso guida, come accaduto a Formia, che ha determinato 50 o 60 situazioni di positività. Si tratta di focolai diversi tra loro con situazioni che si verificano a causa del contagio che avviene in situazioni familiari sia in riferimento a incontri conviviali”.

Il quadro è estremamente complesso, con un trend di 150 – 170 casi a settimana. Unico aspetto positivo il fatto che gran parte di questi pazienti sono gestiti a domicilio.