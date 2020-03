Primo paziente risultato positivo al Coronavirus anche a Sermoneta.

Ad ufficializzare la notizia è stato il sindaco Giuseppina Giovannoli con un post sul profilo Facebook.

“Abbiamo appreso dalla Asl che anche una persona di Sermoneta è risultata positiva al coronavirus e si trova in isolamento in ospedale. È stato già individuato il link epidemiologico: questo significa che è stato già chiarito come è avvenuto il contagio. La Asl ha già attivato tutti i protocolli del caso”.

L’amministrazione ha già proceduto con gli adempimenti previsti dal protocollo ed è stato aperto il Centro operativo comunale.

“Bisogna restare a casa: questo è l’unico modo per superare il prima possibile la situazione. Purtroppo – spiega la Giovannoli – nonostante tutte le raccomandazioni, ancora stamattina c’erano persone in alcune aree verdi del territorio, senza il minimo rispetto delle distanze di sicurezza”.

Per questo è stata emessa l’ordinanza per la chiusura al pubblico fino al 25 marzo di tutti i parchi di Sermoneta, così come avvenuto in altre città della provincia.

“Dimostriamo – conclude la Giovannoli – di essere una comunità matura e responsabile, pronta ad affrontare ogni tipo di emergenza! Confido in voi”