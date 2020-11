E’ una delle misure che sono state vagliate in queste ore sui tavoli del Governo in vista del nuovo decreto ma soprattutto delle festività natalizie.

Il rischio però è che si faccia di tanta premura e responsabilità, legittime e giuste soprattutto a seguito di quanto accaduto in estate con allentamenti che sono equivalsi a veri e propi libera tutti con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, lo scivolo verso il ridicolo.

Ipotizzare di spostare la messa di Natale, e quindi la celebrazione della nascita di Gesù, di due o tre ore ha del paradossale.

In primo luogo perchè le stesse persone che vanno a messa il a mezzanotte ci andrebbero alle 21. I credenti, quelli praticanti, che da sempre attendono la notte di Natale per celebrare un evento chiave della liturgia cristiana, sposterebbero la cena, organizzerebbero una cena alle 19 ma di saltare la messa non se ne parlerebbe.

La ragione tra l’altro starebbe nell’esigenza di far rispettare il coprifuoco che in questi giorni, Capodanno compreso, dovrebbe essere fissato alle 24 anzichè alle 22.

In secondo luogo perchè nulla cambierebbe sotto il profilo sanitario considerato che le stesse regole delle 24 sarebbero attuate per le 21 e che se le persone decideranno di fare assembramenti davanti alle chiese, di abbracciarsi in strada, o di tecarsi in comitiva alla messa, non sarà grazie alle lancette dell’orologio che lo riusciremo a scongiurare ma facendo leva su quella responsabilità personale che è il primo vero cannone schierato contro il virus.

Il ministro Boccia ha sostenuto questa possibile scelta affermando che far nascere Gesù qualche ora prima nonè eresia mentre è eresia il fatto di non fare tutto il possibile per eviatre nuove impennate di contagi.

D’accordo su tutto, assembramenti vanno evitati, feste e festini anche ma far nascere Gesù prima se non è eresia è assurdità proprio perchè non cambierebbe nulla.

Meglio prendere in considerazione, magari in accordo con la Chiesa, altre forme per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, ma pensare di risolvere il problema in questo modo rischia davvero di passare alla storia come una delle pagine peggiori di questa emergenza.

Personalmente sono convinta che la preghiera non abbia bisogno di chiese così come il rapporto con Dio. Ma con la stessa fermezza credo che non si possa impedire per scelta dello Stato di vivere la Chiesa nella libertà e nel modo che ciascuno sente proprio anche e soprattutto in un momento tanto delicato come quello attuale fatto di fragilità e ricerca di conforto.