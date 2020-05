Tutto a posto e niente in ordine nel consiglio regionale del Lazio tornato a riunirsi oggi, dopo una lunga fase di sospensione dei lavori, legata alla diffusione del Coronavirus e al lockdown.

Tutte le misure previste sono state attuate, dal termoscanner alle mascherine e ai guanti.

La distanza tra i consiglieri in aula è stata garantita ampliando gli spazi disponibili al cosiddetto “acquario” spazio di solito riservato al pubblico e agli assistenti dei consiglieri.

Controlli serrati, informazioni ovunque che ricordano le misure da rispettare e i limiti da non superare e divisori in plexiglass per evitare contatti diretti.

In un’atmosfera del tutto mutata rispetto ad un paio di mesi fa si è svolto il consiglio regionale chiamato ad analizzare ed approvare le modifiche al regolamento dei lavori, consentendo anche le riunioni in remoto delle commissioni e degli altri organi consiliari.

Le modifiche sono state approvate con 31 voti a favore e un voto contrario e seguono le due delibere dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che hanno permesso in queste settimane lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica delle commissioni, grazie a un’interpretazione evolutiva del regolamento.

Non sono mancate però le polemiche. In primis per quella che sembra essere una costante pre e post lockdown, cioè l’assenza in aula del presidente della Regione, Nicola Zingaretti.

Ma a peggiorare la situazione c’è stata la presentazione, ed approvazione, di un

sub emendamento a firma pentastellata di Devid Porrello e Roberta Lombardi, riformulato dal vicepresidente della Regione Leodori, che ha allargato la modalità telematica anche ai lavori del consiglio.

Risultato, poco prima del voto i consiglieri di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, contrari alla previsione sulle sedute del consiglio a distanza, hanno abbandonato i lavori.