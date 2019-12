Il consiglio regionale del Lazio dice addio alla carta.

La rivoluzione partirà da gennaio 2020. Quello del 2019 sarà, quindi, l’ultimo bilancio e l’ultimo consiglio segnato da mucchi e mucchi di carta sugli scranni.

Tutti i documenti saranno digitalizzati e i lavori dell’aula saranno seguiti su tablet in dotazione a ciascun consigliere ed assessore.

“Un progetto dalla carta alla digitalizzazione che parte da lontano. Che ha già avuto fasi di sperimentazione e per questo ringrazio il mio predecessore Daniele Leodori che per primo – spiega il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini – ha messo in moto la macchina che noi ora cercheremo, con determinazione, di far partire”.

Previsto un taglio di circa 2 milioni di fogli di carta, quanti ne vengono consumati in un anno, con un notevole risparmio di risorse naturali.

Nella fase sperimentale, il sistema del tablet consentirà l’utilizzo attraverso tre profili di visualizzazione.

Reader, che prevede la consultazione del documento, la possibilità di sfogliarlo in autonomia e quella di segnare delle note utilizzando un’apposita funzione.

Follower, che consente esclusivamente di seguire istante per istante ciò che il presidente sta visualizzando, ma senza poter interagire con il documento proposto.

Speaker, riservato al presidente, che contempla tutte le funzioni.

Un sistema che, in una gestione più snella dei lavori, garantisce immediatezza, trasparenza e sicurezza oltre che maggiore efficienza dell’amministrazione.

Nel progetto saranno coinvolti anche i lavori delle commissioni consiliari.

“Un consiglio regionale 4.0, dove i documenti saranno redatti tramite un tablet, dato in dotazione a ciascun consigliere, e dotato – conclude Buschini – di una web application con cui sarà possibile gestire tutto l’iter degli atti, dalla loro presentazione agli uffici fino alla discussione in aula”.