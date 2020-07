Scadenze prorogate di due anni per famiglie, imprese, ed attività economico-produttive locali. Questo, in sintesi, il provvedimento della giunta comunale di Gaeta per quanto riguarda le scadenza delle DIA, delle SCIA e dei Piani Casa.

“La pandemia – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – ha imposto un brusco cambiamento delle nostre abitudini arrecando un duro colpo all’economia globale. Un’emergenza sanitaria che ancora preoccupa ma, come ho sempre affermato, andava in qualche modo governata. Per tale motivo, nell’ambito di tutte le iniziative che abbiamo attuato e predisposto per attutire il forte impatto sociale ed economico che il Covid-19 ha generato, anche la volontà di prorogare di due anni i termini di scadenza per la presentazione della DIA, SCIA ed i Piani Casa”.

“I cittadini – prosegue il primo cittadino – così come l’economia locale necessitano di recuperare il tempo perso, di riprendere fiato e le proroghe che abbiamo adottato in giunta vanno in questa direzione. In questi mesi non siamo stati con le mani in mano ma abbiamo previsto una serie di misure robuste impegnando anche ingenti risorse comunali a sostegno del welfare, delle fasce sociali più vulnerabili e fragili. Così come non abbiamo trascurato le esigenze di quei tanti piccoli motori dell’economia locale. In particolar modo il settore dell’edilizia messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria, necessitava di incentivi finalizzati alla ripresa di un settore che in Italia ha sempre trainato l’economia. Allungare i tempi di scadenza delle domande serve anche a dare maggiore tranquillità ai privati che intendono apportate migliorie o implementare le proprie abitazioni”.