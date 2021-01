Una terribile disavventura quella capitata al comandante del distaccamento di Aprilia della Polizia Stradale.

No, nulla a che vedere col lavoro che svolge. O meglio, non direttamente. L’ispettore superiore Massimiliano Corradini, infatti, da lunedì è ricoverato è ricoverato al Santa Maria Goretti in prognosi riservata dopo un malore accusato in auto mentre tornava a casa dal lavoro.

L’ispettore era in auto, e rientrava a casa dopo il lavoro. All’improvviso, mentre percorreva la Pontina, si è sentito male. Ha avuto la prontezza di spirito di accostare prima di perdere i sensi, ma non ha avuto tempo di chiamare i soccorsi. Non vedendolo rientrare, e non ricevendo risposte alle numerose telefonate, i familiari hanno allertato i colleghi che, attraverso il cellulare, lo hanno trovato. Erano passate 4 ore.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno disposto l’immediato ricovero in ospedale, nel reparto rianimazione. Purtroppo le sue condizioni sono gravi e i medici lo tengono in coma farmacologico.