Il porto di Gaeta cresce all’insegna delle eccellenze che operano al suo interno.

A dimostrazione del ruolo strategico dell’infrastruttura arriva un’azienda leader a livello mondiale nella produzione e posa in opera di cavi speciali da utilizzare nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e delle fibre ottiche.

E’ la Prysmian Group di Milano che, grazie ad un piano imprenditoriale innovativo e altamente ecologico e rispettoso dell’ambiente, ha ottenuto, tramite la società Futura srl, che ne cura la logistica, la possibilità di operare e servirsi del porto commerciale di Gaeta“.

Il Comitato di Gestione dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che gestisce i porti laziali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, nei mesi scorsi ha rilasciato, a favore della società Futurasrl, l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali ex articolo 16 della legge 84/94, oltre ad una concessione demaniale ex articolo 18, funzionale all’esercizio dell’attività di impresa.

In questi giorni in porto è arrivata la nave Ulisse, una delle posa cavi della flotta della Prysmian Group, con a bordo un cavo elettrico di alta tensione della lunghezza di ben 130 chilometri da stoccare nell’apposita struttura, realizzata dalla società Futura nel porto di Gaeta e recentemente ultimata.

“Grazie ad un importante investimento, la società Futura S.r.l. ha provveduto – spiegano – alla bonifica e alla riqualificazione di un’area demaniale di circa 3 mila metri quadrati, da anni abbandonata e marginale nell’ambito del porto commerciale di Gaeta, sita all’estremità della banchina di Riva e ora trasformata nel più importante impianto, per dimensioni e portata, mai realizzato in uno scalo portuale europeo per quanto concerne lo stoccaggio di cavi da utilizzare nel settore dell’energia e della telecomunicazione”.

Per il porto commerciale di Gaeta si tratta di un nuovo traffico commerciale senza alcun impatto in termini di emissioni nell’ambiente e nel territorio circostante, considerato che il materiale arriva e riparte via mare senza interferire sulla viabilità e la circolazione veicolare tra i centri di Formia e Gaeta e del territorio.