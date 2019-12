La forbice delle concessioni al cimitero di Latina continua a stringersi.

Dopo mesi il Comune di Latina, guidato dal sindaco Coletta, non è ancora riuscito a mettere in campo una soluzione nè tanto meno a dare una risposta ai cittadini.

Al centro del contendere la richiesta avanzata, tramite avvisi apposti sui loculi, dalla società Ipogeo che gestisce il cimitero di Latina di procedere al rinnovo delle concessioni.

In questo contesto una nuova iniziativa è stata assunta da Codici Latina per trovare soluzioni rispetto alla posizione di Ipogeo Latina che punta a far rinnovare, prima dello scadere, la durata di sepolture inizialmente previste per 60 o per 99 anni.

“Visto praticamente del tutto assente il Comune di Latina, pure in quella che dovrebbe una doverosa attività di vigilanza, quale Ente concedente, sui comportamenti in genere del concessionario della gestione del cimitero urbano, abbiamo – spiega Antonio Bottoni – di scrivere direttamente al prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, per far cessare le pretese di Ipogeo verso i cittadini, senza dover arrivare ad interessare la magistratura penale o civile che sia”.

Sin dall’inizio di questa intricata vicenda Codici e qualche altra Associazione di tutela dei Consumatori (Asso.Cons. e Udi.Con), insieme al Partito comunista, sta conducendo una lotta per far stabilire la legittimità dei diritti dei cittadini, così come derivano dal rispetto delle leggi e delle regole vigenti al momento del decesso.

“Confidiamo che il prefetto, contrariamente a quanto sino ad ora inutilmente promesso dal Comune, voglia assumere l’iniziativa di chiamare intorno allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati all’argomento, cioè: Comune, Ipogeo e Associazioni di tutela dei consumatori. Ciò che è certo è che Codici è fortemente intenzionata – conclude Bottoni – a portare avanti la sua battaglia a difesa dei diritti dei concessionari delle sepolture”.