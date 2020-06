Che centrodestra unito sia, nel Lazio, a Roma e, ovviamente, a Latina.

Dopo la fase di lockdown che ha, inevitabilmente, inciso anche sul fronte strettamente politico, gli incontri pian piano riprendono.

Tra video conferenze, qualche riunione a suon di mascherina si sta decidendo quale possa essere il futuro in vista delle elezioni amministrative che nel 2021 interesseranno la Capitale e la seconda città del Lazio, Latina.

L’esigenza di evitare scossoni e di trovare una linea unitaria e condivisa è l’input.

La Lega e Fratelli d’Italia sono quelli che oggi hanno l’onore e l’onere di quella che in molti definiscono una primogenitura sulla scelta del possibile candidato sindaco.

Il partito della Meloni, o meglio il consenso della Meloni, è in crescita da tempo ma nelle ultime ore le voci che si rincorrevano su un suo possibile ripensamento per una discesa in campo per puntare alla poltrona più alta del Campidoglio sono state bruscamente gelate.

In queste ore proprio il leader di Fratelli d’Italia ha detto di voler passare la mano per questa volta. Il che vuol dire che non intenderebbe, ad oggi, scendere in prima linea senza pregiudicare la possibilità di indicare un esponente forte del suo partito per quella carica.

Nella Lega che ha perso consensi nel frangente emergenza Covid 19 ma che tiene comunque alta l’asticella dell’orientamento del voto si fa sempre più strada la voce di una candidatura a sindaco di Claudio Durigon.

L’uomo forte del Lazio potrebbe, infatti, non attendere le regionali per contarsi.

Il tutto senza dimenticare il ruolo di Forza Italia e, soprattutto, del suo leader Claudio Fazzone senza il quale su questo territorio fare i conti non è possibile.

Su questi due pilastri e su chi la spunterà, le indiscrezioni continuano a parlare di una scacchiera in cui Roma andrebbe ad un candidato della Lega, si deciderà poi il futuro di Latina e Lazio.

Per la Regione in tanti parlano di ipotesi Fazzone come presidente, avrebbe tutta l’esperienza, politica ed amministrativa, per incidere dando una svolta al territorio.

E Fratelli d’Italia? In questa fase dovrebbe “accontentarsi” di Latina. Ma in politica le spartizioni da manuale Cencelli sono molto più complesse di quanto sembra. E le sorprese non mancheranno.

Le riunioni proseguono, le ipotesi anche ma oggi l’unica certezza è che nessuno nei tre partiti del centrodestra intende perdere la mano o restare semplicemente a dare le carte.