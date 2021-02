Un carnevale diverso, il primo in tema covid (lo scorso anno nel periodo di carnevale ancora non si aveva piena coscienza di quanto stava accadendo) ma comunque carnevale. Così la pensa la giunta comunale di Aprilia. Una festa che impone “un ripensamento delle iniziative tradizionali, le quali dovranno essere finalizzate alla diffusione di un messaggio di speranza e superamento delle difficoltà per giungere ad un rafforzamento del senso di appartenenza al territorio da parte dell’intera comunità”.

Impossibile organizzare la sfilata dei carri, quindi si è pensato ad una alternativa. La Pro Loco e l’associazione delle botteghe del carnevale posizioneranno in strade e parchi di Aprilia 18 “figure carnevalesche”, ovvero alcuni ‘pezzi’ di carri della scorsa edizione della sfilata che saranno collocati in piazza Roma, nel parco Dalla Chiesa, nel parco del quartiere Primo in via La Malfa, nell’area verde di via delle Margherite davanti la statua della Madonna di Loreto, alla rotatoria in via Carroceto antistante il Liceo Meucci, tra viale Europa e via Toscanini e infine tra via Toscanini e via Mascagni.

Non solo: l’associazione “Lo Scrigno” allestirà una mostra dei costumi di carnevale domenica 14 febbraio. Quindi un contest social sulla pagina della “Pro Loco di Aprilia”: l’associazione “Aprilia Commercio” premierà il bambino o la bambina in maschera che raccoglierà più consensi per il suo costume. Il Comune parteciperà finanziando l’intera spesa, 1.600 euro.