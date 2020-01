Il recupero del carcere Borbonico di Santo Stefano finisce sul tavolo del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

La ragione? L’interrogazione parlamentare del senatore della Lega Claudio Barbaro.

Al centro della questione la nomina del nuovo commissario straordinario al progetto.

Il 23 gennaio 2020, infatti, con delibera Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Conte, è stato conferito all’ex parlamentare europeo del Pd, Silvia Costa, l’incarico di commissario straordinario del Governo per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano.

L’edificio, costruito nel 1795 ed uno dei primi esempi di carceri moderni, era già stato interessato da un progetto di recupero e riuso da parte del Governo.

“L’attività è prevista dalla delibera Cipe del 1° maggio 2016 – spiega Barbaro nell’interrogazione – particolarmente per il recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano – Ventotene. Il progetto destina la somma di circa 70 milioni di euro, che verranno impegnati secondo quanto previsto dal progetto e dal cronoprogramma e l’attività è assistita dal “Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione” Unità Operativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo”.

Vista la delicatezza del progetto e le competenze specifiche richieste all’unità di coordinamento, Barbaro chiede “quali siano stati i criteri adottati per la selezione di Silvia Costa come commissario straordinario e su quali esperienze curriculari tale scelta si sia basata; quali siano i contenuti economici destinati come compenso alla dottoressa Silvia Costa a fronte di quali siano, di fatto, i compiti e le responsabilità che le sono stati assegnati, nonché a quale organo di controllo debba far riferimento per il proprio operato”.