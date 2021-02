L’associazione nazionale carabinieri in pensione di Sabaudia, col suo presidente, Enzo Cestra, è intervenuta questa mattina sul lido del comune tirrenico.

A seguito delle mareggiate dei giorni scorsi, infatti, a lato del canale Caterattino che dal lago di Paola sfocia al mare, si sono “verificate alcune criticità”.

Alcune pericolose voragini, infatti, si sono aperte sulla banchina, rendendola particolarmente pericolosa.

L’appello dell’associazione alle autorità è quello di “Intervenire con la massima urgenza per la messa in sicurezza tanto per le buche, quanto per la rimozione della sabbia che sta man mano ostruendo il canale”.

Un situazione delicata ma che potrebbe diventare pericolosa, e che è stata documentata a dovere, come vedete in foto e nel video inviatoci.