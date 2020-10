Una circolare che fa chiarezza sul congedo dei genitori, lavoratori dipendenti, che abbiano figli di età inferiore ai 14 anni e che debbano essere sottoposti a quarantena a causa del Cornavirus in ambito scolastico.

E’ quella dell‘Inps che spiega come tale congedo possa essere utilizzato per il peridio di isolamento disposto dalla Asl comprese eventuali proroghe, o se la situazione si dovesse ripetere anche per un altro figlio.

Le domande in regola con i requisiti saranno accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell’indennità, dopo di che l’istituto di previdenza bloccherà le richieste.

La finestra a cui si fa riferimento, al momento, va dal 9 settembre al 31 dicembre 2020 ma ha anche valore retroattivo.

Una risposta a quanto sta accadendo, tra l’altro previsto, nelle scuole con chiusure di classi e isolamenti preventivi che inevitabilmente coinvolgono non solo i bambini ma anche le relative famiglie.

Sono esclusi i lavoratori autonomi, i collaboratori, e gli iscritti alla cosiddetta gestione separata. Il genitore non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.

Sono escluse anche quarantene legate a qualsiasi altra ragione esterna all’ambito scolastico.

Non è possibile accedere al congedo se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso la maternità o la paternità.