Il ballottaggio è storicamente caratterizzato da un crollo verticale dell’affluenza alle urne.

A confermarlo anche in questa tornata elettorale, per il secondo turno, quanto emerge dai dati riguardanti gli unici due Comuni pontini al voto: Fondi e Terracina.

Sul ballottaggio pesano, infatti, due fattori fondamentali. Il primo riguarda il fatto che i candidati, soprattutto quelli che non possono aspirare ad un posto in consiglio anche qualora vincesse il proprio candidato sindaco, sono tendenzialmente portati a tirare i remi in barca.

Dall’altra il fatto che lo sciogliete le righe che caratterizzale compagini che non sono in lizza al secondo turno si traduce in un astensionismo spesso molto rilevante.

Tanto è che a Terracina, dove lo scontro è tra Roberta Tintari e Valentino Giuliani, ha votato il 48,58% contro il 64,64% del primo turno.

Situazione analoga a Fondi dove, sullo scontro tra Beniamino Maschietto e Luigi Parisella, rispetto a due settimane fa ha votato solo il 56,19% rispetto al 72,86% del 20 e 21 settembre.

Trend in linea con il dato rilevato ieri domenica 4 ottobre dimostrando come l’entusiasmo sia rimasto fuori dalla partita.

Alle 15 le urne si sono chiuse ed è iniziato lo spoglio che tra poco determinerà chi sarà ad aver conquistato l’onere e l’onore di guidare Fondi e Terracina nei prossimi cinque anni.