Nell’ambito della specifica attività di controllo del territorio, finalizzata al rispetto dell’osservanza delle prescrizioni imposte dal recente decreto in materia di “contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, i carabinieri del comando provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, hanno denunciato 18 persone.

Il numero maggiore dei trasgressori è stato rilevato a Latina dove dieci persone, tra cui anche uno straniero, sono risultate inottemperanti alle restrizioni e si muovevano senza giustificato motivo per le strade della città.

Cinque le persone intercettate e controllate dalle pattuglie a Formia,sulle proprie auto,denunciate perchè non sapevano fornire elementi giustificativi della loro presenza.

A Lenola una donna 59enne è stata sorpresa in via Mola di Santa Maria, senza giustificato motivo, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale.

Inoltre nella serata del 17 marzo 2020, alle 21 circa, sempre in Latina, i militari hanno arrestato un 42enne che sebbene sottoposto ai domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione senza alcun motivo.

L’uomo sarà sottoposto a giudizio per direttissima.

Infine, a Maenza un 27enne è stato sorpreso in piazza Santa Reparata, senza giustificato motivo, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale.