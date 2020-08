Identificato l’uomo coinvolto nella rissa di piazza Santa Maria Goretti

Ha finalmente un nome la persone che, nei giorni scorsi, in piazza Santa Maria Goretti, era stata coinvolta in una lite ed aveva l’asciato il suo avversario a terra.

Un lite senza esclusione di colpi, che ha lasciato a terra, in una pozza di sangue, un uomo di 52 anni. Una ferita alla testa in seguito ad un lite scaturita per futili motivi. A causare la copiosa uscita di sangue anche il colpo ricevuto alla testa dopo la caduta al suolo.