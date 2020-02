Dinamico, seducente, con una linea inconfondibile.

È il nuovo nato di casa Peugeot. Si tratta del Suv Peugeot 2008 che si presenta al grande pubblico pronto a soddisfare tutte le esigenze. Per tutto il mese di febbraio sarà, infatti, possibile scoprirne le caratteristiche.

Nei weekend del 15 e 16 febbraio e in quello del 22 e 23 febbraio, Porte Aperte nella sede della Concessionaria Icar di Borgo Piave a Latina e presso la Peugeot di via Nettunense Km 23 ad Aprilia, per conoscere le caratteristiche di un’auto capace di adeguarsi a tutti gli stili di guida ed effettuare un test drive per metterne alla prova le prestazioni.

Sempre per il mese di febbraio il nuovo Suv Peugeot 2008 sarà, inoltre, esposto nel Centro commerciale Morbella a Latina.

Due occasioni imperdibili per chiedere informazioni al personale specializzato ed entrare nel mondo Peugeot che offre una gamma di modelli dal design avveniristico, capaci di offrire un’esperienza sensoriale che va ben oltre il piacere di guida.

Ergonomia, materiali, connettività, efficienza tecnologica: ogni dettaglio è stato concepito per rendere sempre più intuitiva e più esclusiva questa esperienza.

Linee moderne e dinamiche, assetto rialzato, il nuovo Suv Peugeot 2008 è dotato di un abitacolo generoso e una grinta sportiva.

Le fiancate scolpite, le linee tese, gli ampi passaruota sottolineano il suo stile deciso e futuristico. Il frontale è inconfondibile, con il cofano orizzontale, gli artigli dei proiettori a Led e i profili dei vetri nero brillante.

Il tutto senza dimenticare l’eleganza e la qualità dei materiali.

I rivestimenti interni del nuovo Suv Peugeot 2008, infatti, sono realizzati con materiali nobili e tinte originali. La nuova generazione del Suv compatto sarà disponibile nelle versioni benzina, diesel ed elettrica.

Tecnologico, futuristico, altamente coniugabile con ogni esigenza il Suv Peugeot 2008 è un sogno tutto da scoprire.

Sabato e domenica 15 e 16 febbraio e il weekend del 22 e 23 febbraio non resta che visitare la Concessionaria Icar in Borgo Piave a Latina e la Peugeot di Via Nettunense Km 23 ad Aprilia, o fare un salto al Centro commerciale Morbella a Latina per un’esperienza che saprà sorprendere.