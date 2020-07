L’entrata in Fratelli d’Italia non ha sorpreso alcuno.

Partendo da questa scelta Giorgio Ialongo ha già annunciato che continuerà a lavorare per Latina e i suoi cittadini.

Lo farà probabilmente prendendo in considerazione una candidatura alle prossime amministrative, che si terranno nel capoluogo pontino, nel 2021.

O potrebbe decidere di lavorare da dietro le quinte, sostenendo qualche altro candidato, e mirando oltre.

Sul piatto, infatti, ci sarebbero mete molto più ambiziose.

Ialongo oggi, la sua è una delle ultime adesioni, a cui ne seguiranno a breve altre, sembra proprio tra Pontinia e Latina, deve costruirsi un percorso nel partito in cui ha deciso di confluire dopo l’abbandono a Forza Italia.

Le elezioni regionali rappresenterebbero un buon approdo, collocato alla distanza ottimale dei tre anni, considerato il fatto che si terranno non prima, salvo scossoni improvvisi, del 2023, a cui puntare.

In fondo Ialongo conta su un curriculum non irrilevante in termini di esperienza amministrativa e fare il consigliere comunale a vita potrebbe essere diventato un traguardo obsoleto.

Nell’incontro che si è svolto due settimane fa a Roma, alla presenza del senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, e dei vertici regionali di Fratelli d’Italia, oltre che del consigliere alla Pisana, Antonello Aurigemma, si sarebbe discusso anche di questo.

“Ricambio generazionale e crescita della classe dirigente sul territorio. Sono i valori ai quali mi sono richiamato” aveva detto Ialongo il giorno dell’ufficializzazione del suo passaggio in Fratelli d’Italia.

Parole sibilline che potrebbero aprire a nuovi scenari. Certo è che per Ialongo che in Fratelli d’Italia ritrova Nicola Calandrini, anche lui con un passato tra gli azzurri, le carte da giocare oggi sono molte.

Che quel ricambio generazionale lo voglia portare proprio in via della Pisana a Roma?

Tutti gli indizi portano in quella direzione, con il benestare dei vertici di Fratelli d’Italia, ovviamente.

Fare politica senza avere ambizioni sarebbe un ossimoro, e sinora Ialongo non ha mai smentito le previsioni.