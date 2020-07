Come volevasi dimostrare, e come anticipato da Latinaquotidiano.it in diverse occasioni, Giorgio Ialongo entra a far parte di Fratelli d’Italia.

Oggi pomeriggio al circolo cittadino di Latina si svolgerà l’incontro che ufficializzerà quanto ormai già scritto non da una settimana ma da alcuni mesi.

L’esponente storico di Forza Italia da oltre un anno scalpitava in cerca di nuovi spazi di azioni tra gli azzurri.

Prima il tentativo di passare con Cambiamo, il movimento creato da Giovanni Toti. Poi lo stop, legato alla scelta di Antonello Aurigemma, cui Ialongo è legato a doppio filo, personale e politico, da anni, di frenare passando prima al gruppo misto in consiglio regionale ed infine di aderire al partito della Meloni.

In questi mesi Ialongo non è rimasto certo a guardare. Gli incontri si sono susseguiti per cercare soprattutto di comprendere quale sarebbe stato il suo futuro e il margine per le sue ambizioni, legittime, politiche.

La settimana scorsa a riunione decisiva a Roma alla presenza di Nicola Calandrini e di Lollobrigida, oltre che, ovviamente, di Aurigemma.

Il passo era stabilito a Ialongo ha preferito non uscire subito allo scoperto optando per un’informativa, inviata poche ore dopo, all’attenzione dei vertici azzurri, Berlusconi, Tajani, Fazzone e Calvi.

Già da allora si sapeva che la conferenza stampa si sarebbe svolta oggi, 2 luglio, per quello che era diventato il segreto di Pulcinella.

Ovviamente nessuno degli azzurri ha tentato di far tornare Ialongo sui propri passi soprattutto dopo che per mesi, nonostante l’allontanamento dalle posizioni di Forza Italia, aveva scelto di mantenere comunque il ruolo di capogruppo.

Quando forma e sostanza non coincidono direbbe qualcuno. Ora non resta che vedere quale percorso attende l’ex azzurro in quel di Fratelli d’Italia dove di spazi e ruoli disponibili, al momento, non ce ne sono moltissimi.