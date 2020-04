I sindaci del sud pontino Gerardo Stefanelli (Minturno), Franco Taddeo (Santi Cosma e Damiano), Giancarlo Cardillo (Castelforte) e Salvatore Vento (Spigno Saturnia) contestano la decisione di Asl e Regione Lazio di non riconoscere come struttura Covid-19 l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

Qualifica che, in provincia di Latina, è andata soltanto al “Santa Maria Goretti” del capoluogo e al “Monsignor Di Liegro” di Gaeta.

“E’ una decisione – tuonano i sindaci intervenuti a sostegno della protesta della collega di Formia, Paola Villa – che offende non solo gli operatori sanitari del Dono Svizzero, ma l’intera comunità del Golfo di Gaeta. Ed è l’ennesima testimonianza di quanto poco rispetto ci sia per il sud pontino”.

Di diverso avviso il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, che definisce “inutile” la polemica scoppiata sulla riorganizzazione della rete ospedaliera in occasione dell’emergenza Coronavirus e sottolinea la necessità, in questo momento difficile di “unire e non dividere”.