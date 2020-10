“In riferimento alle recenti comunicazioni che prevedono, a breve, una riduzione dell’orario di apertura dei Punti di assistenza territoriale con la loro chiusura durante le ore notturne, siamo a richiedere che si mantengano le prestazioni H24”.

Questa la posizione congiunta dei sindaci di Cori, Sezze, Cisterna, Priverno e Minturno che a pochi minuti dalla comunicazione effettuata dal direttore generale della Asl di Latina, sull’ordinanza emanata in merito, hanno messo nero su bianco una nota indirizzata Casati e indirizzata oltre che allo stesso Casati, per conoscenza anche all’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato e a Damiano Coletta in qualità di presidente della conferenza Locale sociale e sanitaria.

“Soprattutto in relazione all’andamento della pandemia da Covid-19, il cui trend risulta in incremento, la decisione di ridurre l’orario dei PAT appare un fattore che contrasta con l’adozione di misure di contenimento, in quanto favorisce gli spostamenti di coloro che necessitano di assistenza. Crediamo – soiegano – che il dialogo, l’ascolto e la collaborazione che abbiamo saputo dimostrare durante i periodi di massima emergenza, debbano contraddistinguere anche le nostre scelte presenti”.

Secondo i sindaci dei comuni interessati tale decisione sarebbe un ulteriore elemento di destabilizzazione a fronte della lentezza con la quale si sta procedendo all’attivazione dei servizi dichiarati.

Quindi? Vanno individuate soluzioni che non impattino su quelle aree e quei cittadini che sono maggiormente svantaggiati nell’accesso ai servizi sanitari e che attendono il potenziamento dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale, con i PAT, le Case della salute, i servizi specialistici e ambulatoriali.

“D’altro canto, il Decreto Rilancio Italia, riconoscendo l’assoluta priorità del potenziamento del SSN, ha allocato ingenti risorse e – concludono – indicato le direzioni da intraprendere: il potenziamento delle strutture sanitarie territoriali con più posti letto, più medici e più infermieri. Pertanto, pur nella consapevolezza dell’importanza della ristrutturazione delle unità anticovid e della necessità di fare i tamponi, il mantenimento del servizio H24 dei PAT della provincia di Latina risulta una prestazione irrinunciabile”.