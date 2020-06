Sono anni che leggiamo dei tentativi, di cui gli esiti restano sconosciuti, di imbrigliare i giovani e creare vivai da parte dei partiti.

Sono gli anni in cui sono nati laboratori di idee, scuole di formazione politica, workshop e così via rimasti per lo più sulla carta per sollevare le coscienze.

Luoghi che avrebbero dovuto sostituire la scuola politica che si faceva, e purtroppo non si fa più, nelle sezioni, durante le manifestazioni, nel corso dei comizi.

Tentativi maldestri messi in campo sotto la spinta di recuperare quel gap che ci sarebbe stato tra la politica e le nuove generazioni.

Il tutto senza accorgersi che i giovani non si erano allontanati dalla politica in quanto tale ma da chi nell’ultimo ventennio l’ha incarnata impegnato a mantenere, senza distinzioni di bandiera, la posizione piuttosto che ad investire sul futuro.

Eppure ancora una volta sono i giovani ad aver dato una lezione ai “grandi”. Lo hanno fatto, come era accaduto quasi un anno fa rispetto all’ipotesi di un’entrata in maggioranza nel Comune di Latina, del Pd, riportando al centro il dialogo, il dibattito, il confronto.

Chiedendo di essere ascoltati e di coinvolgere i cittadini, attraverso idee e progetti, per comprendere di cosa la città ha bisogno per poi stabilire chi abbia le caratteristiche migliori per rendere un’ipotesi il tassello su cui costruire un percorso condiviso di crescita.

I giovani democratici e i giovani della sinistra hanno richiamato all’ordine chi è più impegnato a districarsi in affannose tecnostrutture di partito piuttosto che a comprendere come riportare la politica al centro dell’interesse della comunità che si ambisce a rappresentare.

Hanno con il loro intervento ricordato, a chi ha orecchie e volontà per intendere, che i giovani di oggi non hanno voglia di essere imbrigliati ma desiderano partecipare alla vita della loro città, alla programmazione del suo sviluppo.

Hanno ricordato “ai grandi” che ci sono, che non vanno radunati con una chiamata al megafono, ma esistono e lavorano ogni giorno, facendo politica là dove “i grandi” hanno smesso di farla, nel mondo del volontariato, delle associazioni, nel sociale, nelle scuole e nelle università.

Il sasso è stato lanciato e il messaggio è chiaro. I giovani hanno voglia di fare politica ma non di essere piegati o strumentalizzati dalla politica.

Riusciranno il Pd e la sinistra, ma anche tutti gli altri partiti a comprenderlo?

Forse sì ma devono alzare lo sguardo dalla poltrona a cui troppo spesso sono attaccati o su cui, troppo spesso, si concentra ogni loro attenzione.