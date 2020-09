I giovani di Forza Italia e Lega in prima linea per farsi parte responsabile e protagonista del futuro di Fondi e Terracina.

Gli unici due comuni pontini chiamati al voto in questa tornata elettorale dovranno affrontare il ballottaggio.

Sia a Fondi che a Terracina il centrodestra ha optato per andare separato ma in entrambi Lega e Forza italia hanno scelto di sostenere lo stesso candidato.

“Il movimento giovanile di Forza Italia – spiegano il coordinatore provinciale Graziano e il consigliere nazionale Russo – esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dal partito e dalla coalizione rappresentata da Lega e liste civiche in occasione del primo turno delle elezioni amministrative di Fondi e Terracina. Ora siamo pronti con i nostri ragazzi, a sostenere il candidato sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, non eletto al primo turno per una manciata di voti raggiungendo il 49,5 %, ed il candidato sindaco di Terracina Valentino Giuliani per la sfida finale”.

Il ballottaggio si svolgerà il 4 e 5 ottobre ed ha già visto alcuni apparentamenti almeno a Terracina.

“L’obiettivo è portare al governo delle due città amministratori di esperienza, ma soprattutto attenti alle problematiche delle nuove generazioni, anche grazie alla presenza di giovani che, alla prima esperienza in questa tornata elettorale, hanno dato prova dell’importanza e della forza di noi ragazzi entrando, come Cristian Peppe per Fondi, in consiglio comunale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il coordinatore provinciale della Lega Giovani Marco Maestri.

“Il risultato elettorale di queste ultime elezioni amministrative evidenzia il prezioso contributo che i giovani candidati, presenti all’interno della coalizione di Lega e Forza Italia, hanno egregiamente raggiunto in termini di preferenze. Ciò ci rende orgogliosi e testimonia ancora una volta quanto le nuove generazioni sentano il valore della partecipazione democratica alla vita politica. Spro che l’impegno dei candidati, in questi giorni di campagna elettorale, rimanga costante affinché si possa vincere al prossimo ballottaggio”.