di Katiuscia Laneri – Il secondo congresso comunale dei Giovani Democratici della provincia di Latina, si è svolto a Latina città dove sono stati eletti segretario Roberto Bastevole (20 anni) e presidente Viola De Marchis (15 anni). La sezione conta in totale circa 30 ragazzi tra i 15 e i 24 anni e va ad aggiungersi alla primavera di rinnovamento che proseguirà il 27 marzo con l’elezione delle cariche a Monti Lepini (anche questa una realtà in cui i GD erano assenti) così come non mancheranno le assemblee fondative e di riorganizzazione ad Aprilia (altra realtà “inedita”), Fondi, Terracina e Cisterna.

Sono piccoli ma dalle idee grandi, dunque, i giovani attivisti del Partito Democratico nella provincia di Latina in un percorso che va incontro all’ambizione di Enrico Letta: “non un partito che pensa ai giovani ma che fa parlare i giovani”.

Non a caso “Una nuova Primavera”, è la formula scelta dai Giovani Dem del territorio per inaugurare la stagione di rinnovamento come quella che sta avvenendo sul fronte nazionale.

“Non diciamo che tra Zingaretti e Letta ci sia una differenza eclatante – afferma Roberto Bastevole – ma molti dei temi trattati dal neo segretario li riconosciamo come nostri ed è nostra intenzione accogliere la sua proposta di organizzare incontri dove discutere e confrontarsi facendo sentire sempre di più e con maggiore forza la nostra presenza”.

“A Latina in particolare continueremo con la nostra attività di apertura verso la società civile, ascoltando le tante associazioni del territorio che sono poi quelle che riescono a portare all’attenzione di tutti le necessità e le esigenze delle piccole comunità, degli invisibili” continua Viola De Marchis.

“In vista delle amministrative porteremo le nostre idee e i nostri ideali, così come già facciamo con il Partito Democratico. Sicuramente chiederemo una maggiore considerazione e coinvolgimento dei giovani anche nelle fasi decisionali. Quindi, per noi Latina deve diventare una città più accessibile e più partecipata per i giovani e non solo”, fa sapere il segretario GD di Latina città mentre la presidente tiene a ricordare che già con l’attuale sindaco Coletta hanno ottenuto qualche soddisfazione, come ad esempio quella di far passare la mozione per le aule studio malati covid.

Ma ciò che la prossima amministrazione dovrà assolutamente fare, secondo i giovani democratici della città, è avere un’azione più concreta nei rapporti con le periferie: “così come già ben spiegato dalla capogruppo PD in Consiglio Comunale Nicoletta Zuliani commentando il video rap, in questi luoghi mancano attività e spazi di aggregazione, sociali, culturali. Quindi, non serve solo l’apertura all’ascolto ma bisogna anche agire e mettere in pratica in quello che i giovani chiedono”.

Pronti a rimboccarsi le maniche, anche i ragazzi e le ragazze di Latina città saranno impegnati da oggi in poi a creare spazi e incontri di discussione aperti e disponibili pure a chi di politica non si è mai occupato, ma che trova interessanti i temi trattati: “Oltre alle periferie ci concentreremo sulla possibilità di voto anche ai 16enni, così da dare anche ai giovani l’opportunità di sentirsi ed essere parte attiva della vita amministrativa della città in cui vivono” concludono Roberto e Viola.