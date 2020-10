Quando si parla di intrattenimento videoludico, al giorno d’oggi, il primo dispositivo che viene in mente è sicuramente lo smartphone. In commercio, infatti, gran parte dei dispositivi mobili proposti sono in grado di garantire un comparto tecnologico di alto livello, con caratteristiche tecniche non sono minimamente paragonabili a quelle offerte qualche anno fa. Per questo motivo, non deve affatto stupire come gli utenti siano portati a giocare sempre più spesso dal proprio smartphone o tablet.

Il boom del gioco online

Una delle tendenze che si sono notate anche sui dispositivi mobili in questo 2020, ma in realtà è già qualche anno che il settore sta andando veramente alla grande, è quella relativa al gioco online. Si punta e si scommette con sempre maggiore frequenza sui vari casinò online anche da smartphone e tablet. Non deve stupire, in tal senso, lo storico sorpasso degli utenti che scommettono da smartphone rispetto a quelli che lo fanno da pc, avvenuto nel 2019.

In modo particolare sono le slot machine, come ad esempio Book of Ra che è una delle più famose e apprezzate, a fare la voce grossa. Soprattutto perché sono un gioco d’azzardo caratterizzato da una durata decisamente limitata, in cui il divertimento e il coinvolgimento, con i notevoli passi in avanti fatti a livello di grafica e tecnologia, non mancano di sicuro.

I migliori giochi Arcade

Se la categoria Arcade è quella che fa più al caso vostro, ecco che uno dei titoli più apprezzati di questo 2020, ovvero Luxor, è sicuramente uno di quelli da scaricare. Luxor è un titolo a pagamento, che si caratterizza per avere un’ambientazione ricca di fascino, che saprà riportarvi all’epoca dell’antico Egitto.

Lo scopo che anima i vari giocatori è quello di eliminare delle catene di sfere colorate, che restano in movimento perenne. A dirsi sembra facile, eppure per raggiungere ottimi risultati servono agilità e velocità, altrimenti non si riusciranno ad abbattere le sfere prima che terminino all’interno delle varie piramidi. Luxor è un gioco particolarmente apprezzato anche per l’ottimo comparto grafico che lo contraddistingue, con tanti effetti speciali e bonus che aumentano coinvolgimento e divertimento. Tra le più interessanti alternative per chi ama i giochi Arcade, troviamo anche Marble Legend 2 ed Egypt Legend Temple of Anubis.

I migliori giochi di sport

Sono essenzialmente i due i titoli che hanno raggiunto grandi picchi di apprezzamento tra gli utenti. Stiamo facendo riferimento a Dream League Soccer e ad Asphalt 8 Airbone. Nel primo caso si tratta di un gioco, come si può facilmente intuire, strettamente legato al calcio, in cui grafica e giocabilità vanno di pari passo. Il secondo è un gioco legato all’automobilismo, in grado di diventare un’esperienza di gioco non solo divertente, ma pure decisamente coinvolgente.

I migliori puzzle game

Tra le tendenze che sono emerse in questo 2020 troviamo anche quella dei puzzle game, che pare siano proprio particolarmente apprezzati dal genere femminile. Sembra, infatti, che riescano a rilassare e consentano di trascorrere il tempo divertendosi, senza dover affrontare un gioco fin troppo impegnativo sotto ogni aspetto.

Tra i puzzle game che hanno avuto più successo troviamo sicuramente Forest Rescue. Stiamo facendo riferimento a un titolo puzzle che viene messo a disposizione per il download gratuito, in cui gli utenti hanno la possibilità di combinare diversi colori e superare numerosi schemi piuttosto complicati. Il comparto grafico è buono ed è in grado di adeguarsi praticamente a ogni tipologia di utente.

Nel caso in cui siate alla ricerca di qualche altra interessante alternativa, allora tra i migliori puzzle game troviamo anche Block Puzzle Classic Plus e Farm Heroes Saga. Si tratta di giochi che riprendono uno stile tipicamente tradizionale, ma che hanno il grande punto di forza di poter essere scaricati in via del tutto gratuita.