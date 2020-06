I Giardini di Ninfa nel cuore di una delle coppie d’oro dello show business, Chiara Ferragni e Fedez.

Su Instagram la nota influencer ha postato uno scatto in cui la coppia è immersa nel verde e nelle meraviglie di Ninfa.

A corollario un commento in inglese: “We visited Giardino di Ninfa this morning (a medieval city transformed in a botanical garden) which is considered the most beautiful garden in the world”.

Una gita che segue quella effettuata in questi giorni tra Roma e il parco giochi di Gardaland con il piccolo Leone a suon di pranzi di famiglia, cambi repentini di outfit e tanto divertimento social ovviamente.