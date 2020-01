Inversione di rotta al Parco nazionale del Circeo.

I daini saranno sottoposti a sterilizzazione.

Un risultato ottenuto grazia anche alla grande mobilitazione da parte di cittadini ed associazioni animaliste che hanno preso posizione contro un piano che prevedeva l’abbattimento di oltre 350 capi.

A stabilirlo, il consiglio direttivo dell’Ente a seguito di un incontro sul piano di gestione e controllo del daino all’interno della foresta dell’area protetta, a margine del quale il Parco ha comunicato che “ricorrerà a tutte le azioni non cruente applicabili al caso”

“Come partito che tutela e difende il diritto alla vita degli animali, accogliamo con grande sollievo e profonda soddisfazione – interviene il segretario nazionale di Rivoluzione animalista, Gabriella Caramanica – la notizia secondo cui il Parco nazionale del Circeo avrebbe deciso per la sterilizzazione dei daini e non per il loro abbattimento, come paventato in un primo momento, al fine di contenerne il numero”.

Si tratta certamente di una misura ragionevole, maggiormente sostenibile e che non implica la morte di centinaia di esemplari.

“Siamo contenti, dunque, che l’ente Parco sia tornato sui propri passi, ascoltando i moniti di cittadini, realtà animalista e anche le nostre denunce mediatiche, insieme a quelle dell’ex sindaco di Ponza Vigorelli. Rivoluzione Animalista – conclude la Caramanica – continuerà a vigilare sull’azione dell’ente Parco affinchè anche in futuro sia esclusa qualsiasi ipotesi di abbattimento dei daini”.