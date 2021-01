”Con questi dati in crescita faccio un appello al governo a riflettere bene sulla riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio. Devono restare chiuse, in tutta Italia. Sarebbe estremamente imprudente in questa fase dell’epidemia riaprire le superiori fra una settimana”.

Queste le dichiarazioni dello afferma l’assessore regionale del Lazio alla Sanità, Alessio D’Amato, al ‘Messaggero’.

”Il problema è dell’intero Paese. Occorre grande prudenza, siamo nella fase più delicata della pandemia, ci sono tre mesi invernali di fronte e noi saremo impegnati in una complessa campagna vaccinale. Il problema non sono le lezioni in aula ma tutto ciò che sposta la scuola, tutto ciò che gira attorno alla scuola. Pensare di ripartire, alle superiori, quando registriamo più di 20mila casi al giorno non ha senso”.

I numeri in netta risalita anche nel lazio sono, infatti, il frutto della leggerezza con cui sono state affrontate le settimane a ridosso delle feste, con shopping all’insegna degli assembramenti che, purtroppo, stanno trovando conferma in termini di diffusione proprio nell’impennata di contagi.

A D’Amato, intanto fa eco l’assessore regionale alla formazione Di Berardino.

“In vista della riapertura delle scuole prevista il 7 gennaio, come Regione Lazio continuiamo a lavorare per garantire la corretta applicazione delle indicazioni definite a livello nazionale, le quali in particolare prevedono un graduale riavvio delle attivita’ partendo da una presenza degli studenti al 50%. Al potenziamento delle linee di trasporto pubblico del Cotral stiamo affiancando – spiega Di Berardino – anche un monitoraggio costante della situazione, condividendo problematiche e soluzioni con tutte le parti coinvolte dove ognuno è chiamato a svolgere il proprio ruolo nell’ambito delle rispettive competenze.

Dall’esito dei tavoli organizzati dalle Prefetture, emerge che ‘le misure dovranno essere realizzate nell’ambito di tutti gli istituti scolastici interessati fatte salve concrete, oggettive, motivate esigenze che andranno preliminarmente comunicate all’Ufficio scolastico regionale, il quale provvederà, anche autonomamente, ad operare le valutazioni del caso al fine di consentire l’adozione di adeguamenti delle misure stesse.