Il numero di contagi da Covid 19 continua a non ridursi in modo significativo. La curva epidemilogica ha subito, soprattutto in alcune regioni come il Lazio, una nuova impennata.

Elementi che, tenendo i considerazione il timore che possa verificarsi, per l’allentamento del rispetto delle misure in essere, nel corso delle festività natalizie, un’ulteriore crescita dei positivi e dei ricoveri nelle terapie intensive, stanno profilando un ulteriore allungamento delle restrizioni anche dopo l’Epifania.

La nuova stretta potrebbe, stando le indiscrezioni, contenere misure anche più severe. Dal 7 gennaio, data di scadenza del’ultimo decreto firmato dal presidente Conte, potrebbe, e a partire dal weekend del 9 e 10 gennaio si sta valutando di attuare la zona rossa per i festivi e prefestivi, con deroga per i piccoli Comuni e gli spostamenti per necessità.

Possibile anche una proroga sino al gennaio, intanto, e quindi sino a quando non si valuterà l’andamento dei contagi del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni e persone con disabilità conviventi esclusi.

Prosegue intanto, anche se a rilento la campagna di vaccinazione contro il Covid 19 che apre una speranza verso il futuro anche se i prossimi mesi resteranno segnati dalle difficoltà connesse anche alla diffusione dell’influenza stagionale che potrebbe creare problemi, in termini di ospedalizzazione, soprattutto per le fasce più deboli della società.