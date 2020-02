Un progetto innovativo, inclusivo, aperto con un nome che contiene in sé un invito “I caffè del lavoro”.

E’ quello messo in campo dall’Area Lavoro di Unindustria e che si articola in una serie di incontri tra le aziende per confrontarsi e approfondire argomenti e problematiche relative ai principali istituti di diritto del lavoro e del sistema delle relazioni industriali.

Il primo appuntamento è fissato per il 18 febbraio alle 10 presso l’Hotel Antonella, via Pontina Km 28, Pomezia.

Il tema sarà “Decreto Dignità: due anni dopo”.

Interverrà l’avvocato Fabio Tonelli e sarà possibile ascoltare le testimonianze aziendali delle Soc Philip Morris Spa. E della Soc. Aero Sekur Spa.

L’obiettivo è di favorire il confronto, mettendo a fattor comune azioni e soluzioni idonee e soprattutto al fine di sviluppare la più viva confidenzialità tra colleghi delle risorse umane di diverse aziende davanti ad un buon caffe.