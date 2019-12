Cinque consiglieri ciascuno per Fratelli d’Italia e Lega in consiglio regionale del Lazio.

La geografia politica alla Pisana è cambiata rapidamente a fronte delle elezioni che si sono svolte poco meno di due anni fa.

Forza Italia era entrata, seppure all’opposizione, contando su ben sei consiglieri regionali.

Oggi è ridotta a due perdendo in una manciata di mesi ben 4 rappresentanti.

La Lega continua a fare incetta di adesioni rimpinguando le file di un gruppo consiliare che conta riferimenti di consensi in tutte le province del Lazio.

Anche Pasquale Ciacciarelli, infatti, sembra aver compiuto il passo decisivo dopo una breve parentesi in Cambiamo con Toti.

Stessa storia per Fratelli d’Italia che, con l’entrata ufficiale di Antonello Aurigemma, passa a 5 rappresentati in aula.

Un riposizionamento, in attesa di comprendere quale sarà e se ci sarà una decisione in tal senso da parte di Adriano Palozzi, che risponde alla strategia messa in atto in questi mesi per aumentare il radicamento dei due partiti di riferimento del centrodestra sul territorio.

Al di là del ruolo ricoperto in regione Lazio, infatti, le new entry nei partiti di Meloni e Salvini sono portatori di un consistente bacino di voti e consensi che verranno messi sul tavolo delle trattative anche in vista degli accordi da ratificare per le prossime elezioni amministrative a partire da Roma Capitale e il Lazio.

Il brand Lega e Fratelli d’Italia funziona forte anche dei sondaggi che li danno in costante crescita.

Quello che lascia pensare è il fatto che Forza Italia possa squagliarsi come neve al sole senza che nessuno muovi un dito.

Arrivati a questo punto le voci di strategie ben definite alla base di questo travaso di uomini e consensi sembra essere tutt’altro che casuale e figlio piuttosto di un piano preciso che i leader regionali e nazionali dei tre partiti, Forza italia compresa, tengono stretto in un cassetto.