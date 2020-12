Una situazione non più tollerabile, soprattutto adesso che l’inverno ha fatto prepotentemente il suo ingresso in questo disgraziato 2020.

Si tratta di quella che devono sopportare i lavoratori, ma soprattutto i bambini, della Scuola Primaria di Via del Bosco a Borgo Bainsizza.

A farsi carico di perorare la causa la Confedercontribuenti, che ha invitato una lettera a Sindaco di Latina, Comando della Polizia Locale, Prefetto e Dirigente Scolastico Istituto Vito Fabiano. Nella missiva si segnala come ad oggi, 1 Dicembre 2020, “i riscaldamenti della Scuola Primaria di Borgo Bainsizza, sono ancora guasti, situazione assolutamente inconcepibile considerata l’emergenza sanitaria che impone anche di areare con l’apertura delle finestre le aule (che al momento presentano una temperatura massima di circa 10°)”.

L’associazione ricorda come all’interno degli edifici scolastici durante i mesi estivi la temperatura dell’aria consigliata deve essere compresa tra 24 e 27 °C , mentre per i mesi invernali la temperatura deve variare tra 18 e 22 °C .

In tutte e due i casi la tolleranza ammessa è di 1 °C. Inoltre, sottolinea come la situazione sopra indicata, “è causa di responsabilità per il datore di lavoro, che potrebbe essere

chiamato a rispondere di eventuali danni cagionati nelle opportune sedi giudiziarie”.