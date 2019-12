Da sette anni era senza patente ma come se nulla fosse si è messo alla guida di un’auto e andava tranquillamente in giro per Sperlonga.

Si tratta di un uomo di 40 anni che è stato sorpreso e denunciato dai carabinieri.

Come se non bastasse l’uomo è stato trovato, come risulta dagli accertamenti effettuati presso una struttura sanitaria, positivo all’alcol e alla droga.

La patente gli era stata ritirata nel 2012.