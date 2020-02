A Latina ventisette contestazioni elevate nei confronti di altrettanti guidatori per l’uso del telefonino al volante. Settimana di controlli questa in cui la Polizia di Stato ha svolto numerosi servizi a contrasto della criminalità e più in generale per la tutela della sicurezza pubblica.

Le attività sono state svolte anche in orari serali e notturni a protezione delle attività commerciali del capoluogo pontino e nelle immediate periferie.

680 le persone controllate bordo dei rispettivi veicoli e tra i frequentatori di locali pubblici sottoposti a licenze di polizia.

121 sono stati i controlli operati a carico delle persone sottoposte alle diverse misure di limitazione della libertà personale.

5 i sequestri di altrettanti veicoli privi di assicurazione obbligatoria conto terzi ed 1 sequestro di un autoveicolo Alfa Romeo “Stelvio” in quanto colpito da provvedimento di Sequestro penale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino perché oggetto di truffa.

L’auto, raggirando il concessionario di Torino che l’aveva messa in vendita, era stata pagata con un assegno contraffatto.

Nel corso della settimana, il personale dell’ufficio prevenzione e soccorso pubblico ha effettuato 92 posti di controllo sulle strade interne alla città e su quelle di ingresso a Latina, anche unitamente a personale del reparto prevenzione crimine di Roma e della polizia stradale.