Guglielmo Macali passa a Fratelli d’Italia Priverno ed entra nel direttivo provinciale

di Katiuscia Laneri – C’è una new entry in casa Fratelli d’Italia di Priverno, si tratta di Guglielmo Macali. L’ex dirigente della Lega è stato anche nominato membro del direttivo provinciale di Latina dal senatore Nicola Calandrini che commenta così l’ingresso di Macali nella famiglia FdI: “Ringrazio il dott. Macali per aver deciso di far confluire il suo impegno politico su Priverno in Fratelli d’Italia. Con lui entrano in FdI anche parte del direttivo della Lega di Priverno. A Macali ed al suo gruppo va riconosciuto il forte impegno profuso in questi mesi nel mantenere unito il centrodestra a Priverno in vista delle imminenti elezioni comunali. Sebbene non compariranno simboli di partiti nelle schede elettorali, trattandosi di un comune con meno di 15.000 abitanti, per Fratelli d’Italia è doveroso che il centrodestra sia presente in coalizione. Siamo certi che Macali, in collaborazione con il direttivo comunale di FdI guidato da Luciano Palleschi, continuerà il lavoro svolto in questi mesi per il raggiungimento di questo obiettivo”.

Per il il vice coordinatore regionale Enrico Tiero l’ingresso di Guglielmo Macali, e di parte del suo gruppo, certifica la volontà di mantenere unito il centrodestra a Priverno “cosa che mi trova assolutamente d’accordo. Faccio a tutti loro gli auguri di buon lavoro in vista dell’imminente campagna elettorale in cui sono certo che ci siano tutti i presupposti per interrompere l’egemonia del centrosinistra in questo comune” conclude.

Da Bruxelles giunge la soddisfazione anche dell’europarlamentare Nicola Procaccini: “Sono molto contento dell’adesione di Guglielmo Macali – dice -, si tratta di un professionista di grande valore che conosco bene perché opera presso l’ospedale di Terracina, ma si tratta anche di una persona portatrice di un forte impegno civile. Il suo ingresso in FdI e quello delle persone che insieme con lui svolgono attività politica su Priverno è una gran bella notizia che racconta come FdI sia attrattiva non solo verso persone che hanno consenso sul territorio ma anche verso coloro che godono di un particolare prestigio professionale”.