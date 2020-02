Un guasto sulla linea ferroviaria Napoli – Roma via Formia ha causato non pochi disagi, questa mattina, ai numerosi pendolari in viaggio verso la capitale.

Il problema tecnico si è verificato fra Monte San Biagio e Priverno, provocando forti rallentamenti in direzione Roma e ritardi fino a due ore.

Almeno dieci convogli, sia a lunga percorrenza sia locali, hanno dovuto fare i conti con il guasto improvviso. Qualche corsa ha subito soppressioni o modifiche di percorso.

Il guasto è stato comunque subito preso in carico dai tecnici.