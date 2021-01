Ennesima mattinata da tregenda per chi deve sportarsi in treno in provincia di Latina.

Per una guasto sulla linea Latina – Formia – Minturno, infatti, ci sono stati ritardi e cancellazioni di corse. Per questo motivo, i treni transitati regolarmente, si fa per dire, hanno registrato un afflusso esagerato, in barba a tutte le normative anti assembramento.

Alcune corse hanno subito ritardi fino a 40 minuti e altre sono state cancellate.

In modo particolare due regionali, quelli delle 7 e delle 7,10, da Latina sono stati cancellati per un guasto che dalle 6 ha interessato la linea Roma – Nettuno.