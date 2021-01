Un guasto che ha lasciato interi quartieri senza connessione internet quello che ha colpito ieri sera la città di Aprilia.

Sono stati centinaia gli utenti che hanno chiamato per segnalare il disservizio che, a quanto pare, riguarda la rete in fibra ottica, da poco istallata in città.

Da questa mattina, quindi, i tecnici sono all’opera per cercare di risolvere il problema. Ancora verso le 9 la situazione non era tornata alla normalità.

Per coloro che sono a casa in smart working e per gli studenti in DaD non resta che affidarsi al proprio dispositivo mobile, direttamente o utilizzandolo come router, sperando che la situazione torni alla normalità quanto prima.

Come da contratto, chi gestisce la rete ha 48 ore di tempi per riparare il guasto, dopodiché scattano le penali.