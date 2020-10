Una truffa scoperta dagli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina ai danni di un grossista pontino.

L’autrice, un donna pluri pregiudicata di Palermo, già nota per reati del genere, è stata denunciata alla Procura della Repubblica.

Mediante inserzioni su un sito specializzato in vendite all’ingrosso, la donna pubblicizzava la cessione, causa chiusura dell’attività, di materiale scolastico per alunni della scuola primaria, principalmente zaini ed il richiestissimo diario dei “Me contro te“.

A rispondere all’annuncio una ditta specializzata pontina con clienti soprattutto ad Aprilia, Velletri e Cori.

Tra la truffatrice ed il malcapitato cliente si intavolava la trattativa che portava al pagamento, mediante ricarica su una carta prepagata, di diverse centinaia di euro. Ma della merce nessuna traccia.

Seguiva, ovviamente, la querela, e le indagini permettevano di individuare, con la collaborazione della Questura di Palermo, la pregiudicata siciliana.