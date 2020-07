Doppio ruolo, quello di presidente della Regione Lazio e di leader del Partito democratico, ma anche capacità di gestire l’emergenza Coronavirus in questi mesi.

E, soprattutto, i nodi legati alla sanità emersi con prepotenza nonostante l’eccezionale lavoro effettuato da medici e personale sanitario.

Potrebbero essere questi i fattori che hanno inciso sul risultato del Governance Poll effettuato da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore.

A guidare la classifica, ormai confermando la performance, è il governatore del Veneto Luca Zaia, mentre sprofonda proprio Nicola Zingaretti in coda alla graduatoria al 18esimo posto.

Zingaretti perde 8 punti e finisce in coda attestandosi ad 31% che rappresenta la peggiore performance mai registrata in questi anni e con due punti in meno rispetto alle ultime elezioni del 2018.

L’indagine, che rappresenta un riferimento per misurare il polso e gli umori dei cittadini ha premiato quest’anno soprattutto i presidenti in quota al centrodestra e collocati al nord Italia.

Dopo Zaia ci sono al secondo posto Massimiliano Fedriga in quota alla Lega. Donatella Tesei in Umbria, sempre per la Lega e Jole Santelli presidente della regione Calabria per Forza Italia.