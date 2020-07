Una nota congiunta diramata in giornata dai consiglieri comunali del centrodestra di Latina sottolinea le perplessità della reazione del sindaco Coletta ai risultati della Governance Poll, resi noti in mattinata: “Non comprendiamo la soddisfazione di Damiano Coletta rispetto alla classifica Governance Poll del Sole 24 Ore dal momento che ha perso il 15% di gradimento rispetto a 4 anni fa. E’ tra i tre sindaci italiani col risultato peggiore.

Nonostante questo riteniamo che questa classifica è comunque troppo generosa nei confronti di Coletta. La sua gestione della città è sotto gli occhi di tutti: un fallimento ovunque, in tutti i settori. Dai rifiuti di cui sono piene le strade ai palazzetti dello sport o impianti sportivi che o sono chiusi oppure aprono con ordinanze, dal teatro chiuso da 4 anni al decoro della città e dei suoi borghi.

Una Latina totalmente abbandonata, dove manca la qualità minima dei servizi, con un litorale sempre lasciato a se stesso, senza ripascimento, con le discese a mare rotte, col ponte Mascarello chiuso e inaccessibile. Una città rispetto a cui Damiano Coletta non ha una visione, una progettualità. Addirittura apprendiamo che ora, dopo 4 anni, Coletta parla di un piano strategico per la città a cui starebbe lavorando. E cosa ha fatto in questi 4 anni? Coletta, da abile ex calciatore, butta la palla in tribuna per prendere tempo. Ma il tempo sta scadendo e i cittadini, il prossimo anno, chiariranno quale sia il vero gradimento di Coletta”.

Una stroncatura su tutta la linea quindi. Senza appello e senza ‘tempi supplementari’…